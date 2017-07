Le journal indique que les Rhodaniens ont inscrit les noms d'Aleksandr Mitrovic (22 ans, Newcastle ) et Thorgan Hazard (24 ans, Borussia M'gladbach). Il faudra toutefois signer un beau chèque, étant donné que le premier est évalué à 18 millions d'euros, et le second 20 millions d'euros.