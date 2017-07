"J'ai toujours voulu jouer pour un club de cette envergure. Maintenant, je suis là, et je veux prendre ma chance et faire le mieux possible pour ce club. Je ne parlerai pas de mes ambitions personnelles. Je veux juste travailler dur au quotidien et gagner autant de matchs que possible", a-t-il confié aux médias (propos relayés par Sky Sports). Il refuse néanmoins la comparaison avec Cristiano Ronaldo : "Non, non, non. Je suis loin de ce niveau. J'ai 24 ans. Je ne peux pas dire que je suis un attaquant complet. Je ne suis pas au sommet de mon art. Il y a beaucoup de travail à faire et j'en suis ravi. Ça veut dire que je peux devenir encore meilleur qu'aujourd'hui", a-t-il ajouté.