Même si la Juventus Turin semble fermement opposée à un départ de son attaquant argentin, ce dernier se poserait quelques questions à propos de son avenir de l'aveu même de son coéquipier Gonzalo Higuain . "Dybala est à un moment délicat. Je suis arrivé au Real Madrid à 19 ans et j'y suis resté jusqu'à 25 ans mais j'étais dans un club important pendant un long moment. Tout le monde veut jouer avec de grands joueurs et je ne peux pas pointer une arme sur sa tempe et lui dire de rester. Chacun doit pouvoir faire ce qui le rendra heureux. Nous voulons tous qu'il reste", a lâché l'attaquant de la Vieille Dame à propos de son compatriote dans La Gazzetta dello Sport.