A en croire les informations de Sky Sport Italia ce mardi, la Juventus Turin serait revenue à la charge pour l'international français et pourrait bien conclure l'affaire cet été après avoir déjà tenté d'enrôler le milieu de terrain parisien en 2016. Steven N'Zonzi FC Séville ) et Emre Can Liverpool ) sont également dans le viseur des champions d'Italie.