Ligue des Champions : L'Olympiakos assure, le BATE surpris par Prague !

L'Olympiakos ( Grèce ) s'est logiquement imposé, ce mardi soir, sur la pelouse du Partizan Belgrade ( Serbie ) à l'issue du match aller du 3e tour de qualification pour la Ligue des Champions . Les joueurs grecs l'emportent (3-1) grâce à un doublé de Ben (6e, 56e) ainsi qu'un but d'Emenike (90+1e) et prennent ainsi une sérieuse avance en vue du match retour (2 août prochain). Ça coince en revanche pour le BATE Borisov (Biélorussie) ! Les joueurs d'Alyaksandr Yermakovich (42 ans) s'inclinent (1-0) sur la pelouse du Slavia Prague (République Tchèque) après un but sur pénalty de Skoda (20e). Dans les autres matches de ce 3e tour aller des qualifications, le CSKA Moscou s'est imposé (2-0) face à l'AEK grâce à Dzagoev (45+1e) et Wernbloom (56e) tandis que le FCSB et Plzen n'ont pu se départager (2-2). Les résultats du soir : Partizan 1-3 Olympiakos / Prague 1-0 BATE / AEK 0-2 CSKA Moscou / FCSB 2-2 Plzen / Vardar 1-0 Copenhague / Qarabag 0-0 Tiraspol.Par Benjamin Britault (iDalgo)