On débute cette revue de presse avec L'Equipe, qui s'interroge sur la position de Monaco au sujet de Kylian Mbappé. Pas décidés à se séparer de l'attaquant tricolore, "les champions de France négocient avec le Real Madrid et tardent à proposer une prolongation de contrat au nouveau prodige du football européen."On enchaîne avec La Gazzetta dello Sport et la suite du recrutement estival de l'AC Milan. Sur les rangs pour Renato Sanches Bayern Munich ), le club lombard aurait en tête deux pistes offensives : Diego Costa Chelsea ) et Radamel Falcao Milan AC ). Et ce à la veille de son entrée en lice en Ligue Europa.On poursuit avec le quotidien Sport et les "doutes" autour de l'avenir de Neymar, plus que jamais courtisé par le PSG . La dernière sortie de Gerard Piqué, bien moins catégorique sur le fait que le Brésilien poursuive l'aventure en Catalogne, confirme les doutes sur les intentions de la star de 25 ans.Pour terminer, le Daily Mail nous apprend qu'une formation anglaise envisagerait de devancer à la surprise générale le Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé. Très dépensier cet été, Manchester City serait prêt à passer à l'action pour le prodige de l' AS Monaco . Même si les Citizens partent avec une longueur de retard.