OM : Garcia a confié le brassard à Payet

"C'est un leader à l'OM, en équipe de France. Je l'ai eu avec moi à Lille . J'avais tout fait pour qu'il nous rejoigne quand il était à l'ASSE. Il avait fait un double 12 (buts et passes décisives, Ndlr) avec nous. Mais il était moins expérimenté. En janvier, c'était quelqu'un qui rentrait chez lui, à la maison. Il avait une motivation folle. Je l'ai vu à l'oeuvre dans le vestiaire, gérer les moments de motivation, avant les matchs, ou rattraper un jeune qui sombrait. Il a déjà joué le rôle de capitaine les six derniers mois de la saison passée. On a des joueurs expérimentés, avec Steve Mandanda ou Patrice Evra , par exemple. Dimitri a les épaules pour gérer cette responsabilité. Qui de mieux que lui ? Je n'ai pas trouvé. C'est un vrai choix objectif et positif", a-t-il notamment déclaré à la presse.