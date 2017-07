"C'est une fausse idée qui me met vraiment en colère, a-t-il confié au journal allemand. Ces temps sont révolus. Cela pouvait se passer il y a trois ou quatre ans. Une équipe chinoise avec des ambitions ne va pas s'amuser à ça. Pourquoi recruter un joueur de 33, 34 ans, quand on peut avoir des stars comme Witsel, Oscar ou Alex Texeira ? Pour moi, Ribéry (34 ans) ou Robben (33 ans) ont laissé passer leur chance s'ils veulent jouer en Chine. Nous ne voulons plus de ces joueurs."