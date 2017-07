Ligue des Champions. : Nice et l'Ajax se neutralisent, le Dynamo assure !

L'OGC Nice et l' Ajax Amsterdam n'ont pu se départager (1-1), ce mardi soir, à l'issue du match aller du 3e tour de qualification pour la Ligue des Champions . Sur la pelouse de l'Allianz Riviera, les locaux ouvrent le score grâce à Balotelli (32e) avant de se faire surprendre par l'égalisation de Van de Beek (49e) dès le retour des vestiaires. Un match nul qui fait néanmoins les affaires du club néerlandais, virtuellement qualifié avant le match retour (2 août) grâce à son but à l'extérieur. Ça passe facilement, en revanche, pour le Dynamo Kiev ( Ukraine ) face aux Youngs Boys de Berne ( Suisse ). Sur leur terrain, les ukrainiens l'emportent (3-1) grâce à des buts de Yarmolenko (15e), Mbokani (34e) et Garmash (90+3e). Dans les autres matches de ce 3e tour aller des qualifications, le Celtic Glasgow (Ecosse) n'a pu faire mieux qu'un match nul (0-0) à domicile face à Rosenborg (Norvège) tandis que le FC Viitorul (Roumanie) s'est offert l'APOEL Nicosie (Chypre) sur son terrain (1-0) grâce au seul et unique but de la rencontre signé Ganea (75e). Les résultats du soir : Nice 1-1 Ajax / Dynamo Kiev 3-1 Young Boys / Celtic 0-0 Rosenborg / Viitorul 1-0 APOEL / Red Bull Salzbourg 1-1 Rijeka / Beer Sheva 2-0 Ludogorets / Maribor 1-0 Hafnarfjordur / Brugge 3-3 Basaksehi / Astana 3-1 Legia.Par Benjamin Britault (iDalgo)