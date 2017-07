FRANCE

On débute avec le quotidien L'Equipe et les négociations lancées entre le PSG et le FC Barcelone pour Neymar. Le club de la capitale "a entamé des discussions" visant notamment à s'entendre sur le montant du transfert. Paris ne désire pas payer la clause libératoire de 222 millions d'euros, dont les taxes ne feront qu'augmenter le montant final.On poursuit avec le Corriere dello Sport et l'annonce du calendrier de la nouvelle saison de Serie A. La Juventus Turin partira à la quête d'un nouveau Scudetto en recevant Cagliari lors de la 1ère journée. Les Bianconeri défieront l'AC Milan à l'occasion du 11e acte, alors qu'il faudra attendre la 18e journée pour assister au choc entre la Vieille Dame et l'AS Rome.Derrière les Pyrénées, on parle très largement de la situation de Neymar. Et cette fois, le PSG et le FC Barcelone ont décidé de mettre la pression sur la star auriverde en ordonnant un ultimatum. L'ex-prodige de Santos va donc devoir s'exprimer rapidement et surtout prendre une décision sur ses intentions.Pour conclure, le Daily Mail rapporte les déclarations d' Antonio Conte , le coach de Chelsea, au sujet du mercato estival. Le technicien transalpin a avoué qu'il aurait aimé s'offrir les services de Harry Kane, le canonnier anglais de Tottenham . Mais les Blues ont déjà recruté un attaquant avec l'international espagnol Alvaro Morata