"L'équipe n'est pas au complet. On cherche trois ou quatre joueurs. Mais il n'est pas question de se précipiter et de faire par défaut. On cherche des joueurs avec un certain profil. La situation actuelle n'est donc pas une question de moyens, comme on peut l'entendre, elle est liée au fait de trouver des talents bien précis", a détaillé le président de l'ASNL, en déplacement vendredi soir à Orléans pour le compte de la 1ère journée.