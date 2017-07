"J'ai fini ma saison à Créteil et j'avais signé au SC Bastia, mais étant donné la situation du club, j'ai résilié mon contrat. J'ai rejoint le Paris FC aujourd'hui et je suis très content. Je suis un milieu qui peut jouer à plusieurs postes et dans plusieurs systèmes, derrière l'attaquant ou en qualité de relayeur", a-t-il confié sur le site officiel du club parisien.