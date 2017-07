Andrea Traverso, le responsable de l'instance, a évoqué la possibilité d'une signature du Brésilien au PSG , dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport : "City et le PSG ne font pas ce qu'ils veulent. Ils ont respecté nos accords. Ils ont des revenus énormes, peuvent agir", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Si un club achète, on présume qu'il a fait le calcul. Dans le cas contraire, il sera puni. Mais nous ne pouvons pas les empêcher d'acheter. (...) Le football est en croissance de 10 % par an. Tout le monde s'étonne des chiffres de Neymar, mais les revenus de ces clubs ont augmenté et ils ont sans doute fait les bons comptes pour pouvoir dépenser."On peut imaginer que les dirigeants parisiens ne prennent le dossier à la légère.