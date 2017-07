Milan AC : Pirlo ne s'attend pas à des succès immédiats

"Le titre ? Je ne crois pas que ce soit possible cette année. Quand tu pars de zéro et que tu prends dix nouveaux joueurs, aussi bons soient-ils, il est difficile de gagner immédiatement", a-t-il confié.Les nouveaux propriétaires ayant déjà investi une belle somme, on peut douter que Marco Fassone , l'administrateur délégué des Rossoneri, partage son avis.