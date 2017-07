Europa League : Bordeaux et Marseille prennent de l'avance

Les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille étaient en lice ce jeudi soir pour le compte du 3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa. Les Girondins, dans un premier temps, ont décroché une victoire précieuse à l'arrachée (2-1) grâce à un doublé de Younousse Sankharé (18e, 33e) sur des services successifs de Malcom et François Kamano . Videoton avait inscrit peu avant le but de l'égalisation par Scepovic (24e). L'Olympique de Marseille version "OM Champions Project" a quant à lui tout balayé sur son passage avec son nouvel attaquant Valère Germain , auteur d'un triplé (2e, 57e, 82e). Morgan Sanson avait inscrit le deuxième but après une reprise de... Germain (32e). Malgré cela, l'OM a gardé des stigmates de l'an dernier avec deux buts largement évitables : un penalty de Siani (26e) et un lob de Musona (69e). Au final, les hommes de Rudi Garcia l'emportent (4-2) et prennent une avance conséquente en vue du match retour la semaine prochaine en Belgique.Les résultats de la soirée : Mlada Boleslav - Skenderbeu (2-1) ; Olimpik Donetsk - PAOK (1-1) ; Trakai - Shkendija (2-1) ; Maccabi Tel Aviv - Panionios (1-0) ; AEK Larnaca - Dinamo Minsk (2-0) ; AIK Stockholm - Braga (1-1) ; Krasnodar - Lyngby (2-1) ; Östersunds - Fola (1-0) ; PSV - Osijek (0-1) ; Sturm Graz - Fenerbahce (1-2) ; Suduva - Sion (3-0) ; Utrecht - Lech (0-0) ; Astra - Oleksandriya (0-0) ; Botev Plovdiv - Maritimo (0-0) ; Dinamo Bucarest - Athletic Bilbao (1-1) ; Yehuda - Zenit St Petersburg (0-2) ; Arka - Midtjylland (3-2) ; Brondby - Hajduk Split (0-0) ; Craiova - AC Milan (0-1) ; Bordeaux - Videoton (2-1) ; Crvena zvezda - Sparta Prague (2-0) ; La Gantoise - Altach (1-1) ; Panathinaikos - Gabala (1-0) ; Aberdeen - Apollon (2-1) ; Dinamo Zagreb - Odd (2-1) ; OM - Ostende (4-2) ; Austria Vienne - AEL Limassol (0-0) ; Everton - Ruzomberok (1-0) ; Freiburg - Domzale (1-0)Par Charles Dubus (iDalgo)