Interrogé en zone mixte, l'attaquant phocéen n'a pas caché son "émotion" et sa "joie" après sa performance. "Au-delà des buts, j'ai fait une bonne rencontre, je pense. Collectivement, offensivement, on a tous été bien." Mais l'ancien joueur de l' AS Monaco déplore les deux buts concédés avant le retour en Belgique. "On est satisfaits, mais il y a ces deux buts qui nous gênent un peu quand même."