Sur le site officiel du club aquitain, le milieu Jérémy Toulalan a insisté sur ce but concédé qui vient compliquer la tâche de son équipe. "C'est dommage de prendre ce but. Sur la physionomie du match on a le ballon. On fait bien circuler, on a des occasions. On aurait pu être un peu plus efficace devant le but. Eux on trois ou quatre occasions dans le match, plus sur des contres et sur des pertes de balles de notre part. C'est dommage il aurait fallu être plus vigilant. On a gagné mais ce petit but nous laisse sur notre fin."