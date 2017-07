Si l'on en croit le quotidien L'Equipe, le vice-président Vadim Vasilyev réclamerait pas moins de 180 millions d'euros pour l'attaquant français. Et en raison du fisc espagnol qui oblige la mise en place d'une taxe à hauteur de 19 % pour toute transaction avec l'Etat monégasque, considéré comme un paradis fiscal, le Real Madrid et le FC Barcelone auraient à débourser autour de... 216 millions d'euros. Avec une telle somme, Kylian Mbappé deviendrait le footballeur le plus cher de l'histoire.