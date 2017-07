FRANCE

On commence avec La Provence et le succès de l'Olympique de Marseille contre Ostende (4-2), lors du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. Avec un triplé, l'attaquant Valère Germain "part fort" sous ses nouvelles couleurs. Mais les Phocéens ont souffert et n'ont pas encore assuré la qualification.On poursuit avec le Corriere dello Sport et la suite du recrutement estival de la Juventus Turin. Mino Raiola , l'agent de Blaise Matuidi , serait passé à l'action pour le départ dans le Piémont du milieu de terrain français. Autre dossier, celui menant à Baldé Keita. Une offre de 15 millions d'euros serait arrivée sur la table de la Lazio Rome pour l'ailier sénégalais.On se rend en Espagne pour parler de la première page du journal Sport. Les supporters du FC Barcelone affichent leur indignation par rapport au comportement de Neymar. 91 % d'entre-eux croient que l'attaquant brésilien manque de respect à l'institution. La star auriverde se rapprocherait d'un transfert au PSG Pour terminer, le Daily Mail annonce la tenue de discussions entre l'AC Milan et Chelsea au sujet de Diego Costa. Annoncé sur le départ depuis des semaines, l'avant-centre espagnol pourrait rebondir du côté de San Siro. Confrontés à de nombreux échecs à ce poste, les Rossoneri de Vincenzo Montella continuent de s'activer pour enrôler un buteur.