"Je vais essayer de rester le plus longtemps possible, pour aider le club à continuer à avancer et à viser haut. Je pense que le club doit travailler et écouter son entraîneur au bon moment, et prendre ses décisions à l'avenir. Personne ne sait ce qui se passera. Pour tous les coachs de la planète, cela dépend des résultats", a lancé l'Espagnol, nommé l'an dernier à la tête des Citizens.