Zénith : Mollo rétablit la vérité sur son geste

"Je tenais à m'exprimer et à m'excuser auprès des personnes qui ont pensé que mon geste visé quelconque personne un ami est venue me voir au match, on se chambrer je lui avais dit que j'allai marquer avant la fin de la première période et quand l'arbitre à sifflet la pause, je me suis alors tourné vers mon ami et nous nous sommes chambré j'aimerais que les gens arrêtent d'inventer des scénarios à mon sujet et je tiens à m'excuser auprès des personnes qui ont pensé que cela leur était adressé, je ne me permettrai jamais d'insulter mes propres fans voilà je rétablis la vérité", a-t-il publié.