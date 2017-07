Le club catalan, qui ne parvient pas à convaincre les dirigeants de la Juventus et de Liverpool de lui lâcher Paulo Dybala et Philippe Coutinho , jugerait le dossier de l'Argentin plus facile à réaliser. Le club parisien pourrait également le laisser partir afin de réduire sa masse salariale et financer une partie du transfert du Brésilien.Pour rappel, Angel Di Maria a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives en 29 rencontres de Ligue 1 , la saison passée.