"Nous le ferons car ils enfreignent les règles du fair-play financier de l' UEFA et les normes de concurrence de l'Union européenne. Nous les dénoncerons devant l'UEFA et si elle n'en tient pas compte, nous le ferons aussi devant les tribunaux suisses et belges. Nous n'écartons pas non plus de le faire devant des tribunaux français et espagnols", a-t-il déclaré dans les colonnes du Mundo Deportivo.