"La préparation a été fort éprouvante : la chaleur, l'humidité, etc. On était dans des conditions assez compliquées, qui vont peut-être nous permettre de nous endurcir pour la suite. Mais ça a été très très difficile. On sent une certaine fatigue", a-t-il notamment expliqué aux journalistes. Il ne s'inquiète pas du bilan mitigé des matchs amicaux : "La saison passée, on avait tout gagné. Cette fois, c'est un peu plus négatif. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ? Je ne pense pas."