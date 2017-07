Et toi tu n'es rien apparemment alors tu restes à ta place et tu t'excuses vite ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 28 juillet 2017

"Vous avez des raisonnements simplistes pour pas dire simplets : Emmanuel a fait 1 seule sélection et dans des conditions particulières. (...) Si Sampaoli va lui faire confiance ? Pas sûr ... et les coach y compris Claudio Caçapa le voit tous les jours ... Depuis +d'1 an ...", a-t-il notamment publié. Puis, remis en cause par un supporter, il s'est emporté : "Quittez Twitter président, vous êtes lamentable, honteux et pathétique. Et ça me fait mal de vous le dire car vous êtes un grand dirigeant", a publié le fan. "Et toi tu n'es rien apparemment alors tu restes à ta place et tu t'excuses vite !", a répondu le président de l' OL Pour rappel, les Lyonnais ont déjà transféré des joueurs pour un montant de 102,8 millions d'euros. A contrario, ils n'ont dépensé que 38,5 millions d'euros pour recruter.