Dans des propos repris par la presse espagnole, il demande à la formation parisienne de s'aligner sur la clause libératoire de l'attaquant brésilien, fixée à 222 millions d'euros. "Ils doivent payer la clause. Nous devons entrer en contact. Il y a le fair-play financier et des clubs peuvent être sanctionnés. Pour qu'il parte, ils doivent payer. Nous n'en avons pas parlé." Pour rappel, le PSG souhaite plutôt négocier un transfert et non pas payer cette clause.