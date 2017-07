FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec L'Equipe et les retrouvailles entre le PSG et Monaco, lors du Trophée des Champions. Après avoir rivalisé sur tous les fronts la saison dernière, les deux cadors de la Ligue 1 ont l'occasion de bien débuter le nouvel exercice avec un trophée en poche.On poursuit avec le Corriere dello Sport et les dossiers chauds du mercato estival de l'Inter Milan. Les Nerazzurri vont s'offrir les services de Matias Vecino : le milieu uruguayen de la Fiorentina doit signer pour quatre ans. Par ailleurs, le club lombard souhaite conserver Ivan Perisic , courtisé par MU.On file en Espagne avec la première page du journal Sport évidemment consacrée au transfert de Neymar au PSG. Les deux clubs négocient la transaction et il ne fait plus aucun doute pour nos confrères que l'attaquant brésilien va quitter le FC Barcelone . L'entraîneur Ernesto Valverde semble avoir perdu espoir.Pour terminer, le Daily Mirror révèle le nom de trois joueurs de Premier League susceptibles de remplacer Neymar au Barça. En plus de Philippe Coutinho Liverpool ), le média britannique cite l'international anglais Dele Alli Tottenham ) et la star belge Eden Hazard Chelsea ).