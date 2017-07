Pour accepter cela, le natif de Bondy fixerait la condition de disposer du salaire le plus élevé du vestiaire monégasque, indique Le Parisien, à savoir plus d'un million d'euros brut par mois. Actuellement, c'est le Colombien Radamel Falcao qui perçoit les émoluments les plus importants sur le Rocher.