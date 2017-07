Match PSG - Monaco en direct

PSG Monaco 1st Half'

Le PSG va tenter de remporter le Trophée des Champions pour la cinquième année consécutive. Lauréat de la Coupe de France , le club de la capitale défie à Tanger l' AS Monaco , champion de France. Les recrues estivales Daniel Alves et Yuri Berchiche feront leurs débuts. En face, l'équipe de Leonardo Jardim a perdu beaucoup de cadres (Germain, B. Silva, Bakayoko, Mendy) mais compte sur ses nouveaux joueurs pour réaliser un nouvel exercice de haut niveau. Monaco n'a plus gagné cette compétition depuis 2000.