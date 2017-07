Cenk Ergun, c'est son nom, a dévoilé les noms des deux prochaines recrues du club : Sofiane Feghouli et Fernando . Alors que les Turcs cherchent à attirer Hatem Ben Arfa et Marouane Fellaini , Cenk Ergun a dit que l'ailier de West Ham et le milieu brésilien de Manchester City allaient signer prochainement.