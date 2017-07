Selon The Telegraph, le club mancunien, qui a déjà dépensé plus de 250 millions d'euros sur le marché des transferts cet été, voudrait en dépenser encore pour Alexis Sanchez ou Kylian Mbappé , ainsi que pour un défenseur central. Pour rappel : la règle est de ne pas avoir plus de 30 millions d'euros de déficit sur trois ans.