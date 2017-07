Germain déjà dans son jardin à l'OM, Neymar à deux doigts du PSG... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec le quotidien La Provence et les premiers pas réussis de Valère Germain avec le maillot de l'Olympique de Marseille. L'attaquant français "a déjà marqué les esprits", notamment grâce à son triplé contre Ostende (4-2) à l'occasion du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa.On enchaîne avec le Corriere dello Sport et la belle opposition entre la Juventus Turin et l'AS Rome, dans le cadre de l'International Champions Cup. La Vieille Dame a déjà pris un petit ascendant sur son rival, à l'approche de la reprise du championnat, en s'imposant durant la séance des tirs au but.Le journal Sport ne tourne pas autour du pot. Neymar va bel et bien quitter l'effectif du FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Le club catalan souhaite désormais que l'international brésilien s'exprime et confirme son départ, afin qu'il puisse se préparer à lui trouver un remplaçant.Pour conclure, le Daily Mail rapporte les propos de José Mourinho . Le coach portugais de Manchester United a confirmé l'arrivée imminente de Nemanja Matic, le milieu serbe de Chelsea . Le joueur de 28 ans s'est ainsi fait filmer avec un maillot du club mancunien, sûrement pendant sa visite médicale.