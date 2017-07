Real Madrid : Ronaldo se défend dans un communiqué

La star du Real Madrid dément avoir "caché quoi que ce soit" au fisc. "Le Trésor connaît mes revenus dans le détail. Je n'ai pas voulu me soustraire à l'impôt. Je fais toujours mes déclarations de revenus, je pense que nous devons tous déclarer et payer les impôts. Ceux qui me connaissent savent ce que je demande à mes conseillers : tout est à jour et correctement payé. Nous ne voulons pas de problème."