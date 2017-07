L'attaquant français explique ne plus être dans la même dimension qu'à Lyon . "Ici, tout est différent, tout est plus grand, tout est plus fort, tout va plus vite. C'est impressionnant. J'ai le sentiment que je suis passé dans un autre monde, que ça soit au niveau des joueurs, de l'encadrement, du football, tout est différent. C'est ce que j'étais venu chercher. Il m'appartient désormais de me donner tous les moyens pour réussir."