L'un des membres de l'instance du football européen aurait confirmé à l'agence espagnole EFE que cet éventuel transfert serait scrupuleusement étudié s'il venait à se concrétiser, et ce avec ou sans plainte du FC Barcelone ou de la Ligue espagnole. "Le PSG doit respecter les règles du fair-play financier, comme tous les clubs européens. Ils doivent démontrer qu'ils n'ont pas eu plus de 30 millions d'euros de pertes sur trois ans. L'impact potentiel de la signature de Neymar aurait un effet sur l'économie du club pendant plusieurs années. C'est très difficile de juger ce type d'opération à l'avance, parce que nous ne connaissons pas les plans du club français. Ils peuvent vendre certains joueurs pour un prix similaire ou supérieur. Nous pouvons seulement faire les calculs par la suite et veiller à ce que les règles soient respectées", a indiqué Andrea Traverso, le patron du fair-play financier de l'UEFA.