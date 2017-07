Bayern Munich : une belle promotion pour Salihamidzic

Hasan Salihamidžić is our new sporting director! #MiaSanMia pic.twitter.com/uGDcE4kfAi — FC Bayern English (@FCBayernEN) 31 juillet 2017

Le club allemand a officiellement annoncé la nouvelle ce lundi via les réseaux sociaux et son site internet. Aujourd'hui âgé de 40 ans, l'ancien international bosnien est toujours resté très proche de la direction du club allemand. Salihamidzic a porté les couleurs du Bayern Munich entre 1998 et 2007.