Interrogé ce lundi en conférence de presse à propos d'une éventuelle offensive du FC Barcelone pour l'international tricolore, Diego Simeone s'est montré plutôt serein et décontracté. "Je n'ai pas peur de cet intérêt. Cela me fait plaisir que les grandes équipes s'intéressent à nos joueurs. On parle bien de nous, de notre travail et cela me fait plaisir", a expliqué le coach des Colchoneros. Du grand Simeone dans le texte...