"Je suis ravi d'avoir rejoint Manchester United. Travailler avec José Mourinho , une fois de plus, cela est une opportunité que je ne pouvais pas refuser. J'ai apprécié mon temps à Chelsea et j'aimerais remercier le club et les fans pour leur soutien. J'ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de commencer à m'entraîner avec eux. C'est un moment très excitant pour le club et je suis impatient de faire ma part en créant plus d'histoire pour ce superbe club", a lâché l'international serbe dans des propos rapportés sur le site officiel du club anglais.