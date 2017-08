France

Espagne

Italie

Angleterre

Le transfert de Neymar continue de se préciser. Au contraire de ce qui était annoncé ces derniers jours, le Brésilien devrait passer sa visite médicale à Paris , après avoir fait un crochet par Barcelone. Sa signature devrait intervenir d'ici à lundi prochain, selon L'Équipe. Le quotidien indique également que Ryad Boudebouz pourrait signer au Betis Séville et que Samir Nasri figure dans les petits papiers de l'OGC Nice. Dans son traditionnel numéro d'avant-saison, France Football évoque les forces en présence pour la nouvelle saison. Il publie également une longue interview de Valère Germain , le nouvel attaquant de l'OM.Marca évoque de possibles négociations entre le PSG et le Barça, concernant Neymar. Le club catalan souhaiterait profiter de ce transfert pour obtenir le renfort de Marco Verratti . Le média indique aussi que le père de Neymar compte bien percevoir une prime de fidélité de 26 millions d'euros, ce 1er août, somme que les Barcelonais ne souhaitent pas débourser. As évoque quant à lui la mise en examen de Cristiano Ronaldo . Enfin, Sport pense qu' Antoine Griezmann est le favori pour succéder à Neymar.La Gazzetta dello Sport souligne l'engouement milanais, alors que 60 000 abonnements pourraient être écoulés par les Rossoneri. Elle relaie également l'interview de Douglas Costa lequel vise également un titre de champion avec la Juventus. Le Corriere dello Sport consacre quant à lui un gros dossier à la possible signature de Neymar au PSG. Le journal indique les tensions qui opposent les dirigeants parisiens avec ceux de Barcelone. Kostas Manolas indique quant à lui qu'il va rester à Rome.Le Daily Mail nous apprend l'intérêt de Southampton pour Wesley Hoedt , le défenseur de la Lazio de Rome. Le Mirror revient quant à lui sur la signature de Nemanja Matic Manchester United . Le Sun donne des détails sur la suspension de Phil Jones , à la suite d'insultes lors d'un contrôle antidopage. Enfin, le Telegraph croit savoir que le Barça pense à Mesut Ozil pour le cas où il ne parviendrait pas à conclure le dossier Philippe Coutinho