Le club catalan estimerait les méthodes du PSG ne sont pas en adéquation avec le fair-play financier et "cherche à fédérer". Son camp aurait été rejoint par quelques clubs anglais, la Juventus et le Bayern Munich , tandis que le Real Madrid et Manchester City refusent d'intégrer le groupe des frondeurs. S'ils ont dominé le marché des transferts durant les dernières décennies, les Blaugranas digèrent visiblement très mal ce coup imprévu.