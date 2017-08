"Sur le plan offensif, on est bien armé, même si je sais très bien ce qui se dit et ce qu'on peut entendre. Nous on est sûr et certain d'avoir en potentiel offensif tout ce qu'il faut pour faire une très bonne saison", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Je suis certain que Mariano Diaz a un fort potentiel pour marquer des buts en Ligue 1 . C'est pour cela que nous prendrons pas d'autre attaquant."Pour rappel, l'ancien attaquant du Real Madrid n'a pas été recruté pour jouer les seconds rôles, puisqu'il a coûté 8 millions d'euros et percevrait environ 4 millions d'euros par an, à Lyon.