Arsenal : Alexis Sanchez était bien à l'entraînement ce mardi

Alors qu'il a plusieurs fois répété qu'un départ cet été était clairement envisageable, l'international chilien a tenu sa promesse malgré les nombreuses sollicitations. Malgré tout, le PSG et Manchester City souhaiteraient toujours enrôler l'attaquant des Gunners. Une hypothèse toujours exclue par Arsène Wenger et ses dirigeants même si Alexis Sanchez pourrait partir libre dans un an.