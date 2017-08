Même si la star du FC Barcelone n'a jamais été aussi proche du Paris Saint-Germain, le président du club de la capitale française reste très prudent concernant ce dossier. "Neymar est un joueur de Barcelone et on verra ce qui se passera avec lui. Parler de son éventuel transfert est prématuré. On respecte tous les contrats signés avec les autres clubs et les joueurs. Je ne préfère pas, sincèrement, parler de ce sujet en ce moment. J'espère en parler à un autre moment (...) Chaque chose en son temps. Neymar est une étoile mondiale. Mais je répète, c'est un joueur de Barcelone aujourd'hui", a lâché le patron du PSG