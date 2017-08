L'entraîneur des Aiglons, Lucien Favre , croit aux chances de son équipe après la copie rendue à l'Allianz Riviera la semaine dernière. "Oui, après le 1-1 de l'aller, tout est possible. Je pense qu'on a fait un bon match chez nous, notamment en première mi-temps, car on s'est créé des occasions. Eux aussi, mais on en a eu autant qu'eux. A nous de répéter la même prestation à l'extérieur, mais ce sera encore plus difficile ici", a expliqué le technicien niçois avant de confirmer qu'il alignera probablement Alassane Pléa en pointe en l'absence de Balotelli.