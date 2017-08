Neymar est retourné à Barcelone, le Barça cherche le successeur du Brésilien... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

On débute cette revue de presse avec L'Equipe, et la suite des aventures autour de Neymar. Nos confrères rapportent que l'attaquant brésilien a effectué hier son retour à Barcelone, mais cette information ne devrait pas remettre en cause sa venue au PSG "d'ici à lundi."On poursuit avec le Corriere dello Sport qui annonce un intérêt de l'Inter Milan pour Julian Draxler. L'international allemand pourrait subir de plein fouet la venue de Neymar au PSG et ferait partie d'un deal avec Joao Mario. Mais Paris souhaite-t-il pour autant se séparer de l'ancien joueur de Wolfsburg ?On se rend en Espagne pour s'exprimer sur le possible successeur de Neymar au FC Barcelone . Le quotidien catalan El Mundo Deportivo cite le nom de trois joueurs : si Ousmane Dembélé Borussia Dortmund ) serait la priorité, Kylian Mbappé (Monaco) et Angel Di Maria (PSG) intéresseraient aussi le Barça.Pour finir, le Daily Mirror évoque l'éventuelle arrivée à Manchester United de Serge Aurier. Si les Red Devils voudraient attirer le latéral du PSG, l'international ivoirien est interdit de séjour en Angleterre, à la suite d'une agression sur un policier à la sortie d'une discothèque.