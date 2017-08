"La formation lyonnaise est la meilleure aujourd'hui. On n'est donc pas étonné de voir des joueurs issus du centre de formation partir pour des sommes très élevées, d'avoir été à un très haut niveau pendant quelques années et d'aller voir ailleurs pour continuer à grandir et pour aider le club qu'ils aiment en récoltant de fortes indemnités de transfert. d'ailleurs, quand je vois les clubs dans lesquels ils sont partis, c'est le symbole de la réussite de la formation à la Lyonnaise. On l'a encore vu cet été, avec ces transferts dans de très grands clubs. Il n'y a pas de secret. Après, de là à dire que c'est un nouveau cycle, non, parce qu'il y a encore énormément de jeunes qui arrivent derrière. C'est un renouveau perpétuel, avec des jeunes qui tapent à la porte tous les ans, d'autres qui partent", a-t-il notamment confié au quotidien.