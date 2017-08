Ligue des Champions : Nice se qualifie, l'Olympiakos et le Celtic aussi !

L'OGC Nice s'offre une qualification de prestige pour les barrages de la Ligue des Champions ! Les joueurs de Lucien Favre (59 ans) sont venus à bout de l' Ajax Amsterdam , ce mercredi, en arrachant le match nul (2-2) sur le pelouse de l'Amsterdam ArenA. Le Gym a ouvert le score dès le 2e minute de jeu grâce à Souquet avant de voir l'Ajax parvenir, ensuite, à reprendre l'avantage grâce à van de Beek (26e) puis Sanchez (57e). Mais c'est finalement Nice qui obtient son billet pour les barrages en égalisant à dix minutes du terme grâce à Marcel (80e). Qualification également pour l'Olympiakos ( Grèce ) face au Partizan Belgrade ( Serbie ). Vainqueur (3-1) à l'aller, le club grec s'est contenté d'un match nul (2-2) sur son terrain grâce à des buts signés Gonzalez (22e) puis Fortounis (51e) et valide son billet pour les barrages de C1. Le Celtic Glasgow (Ecosse) sera lui aussi à retrouver au prochain tour. Après un match nul (0-0) à domicile lors du match aller, le club écossais s'est imposé sur la pelouse de Rosenborg (Norvège) sur le plus petit des écarts (1-0) grâce au but de Forrest (69e). Les résultats du soir : Ajax 2-2 Nice / Olympiakos 2-2 Partizan / Rosenborg 0-1 Celtic / APOEL 4-0 Viitorul / BATE 2-1 Slavia Prague / CSKA 1-0 AEK / Basaksehir 2-0 Club Brugge / Copenhague 4-1 Vardar / Plzen 1-4 FCSB / Young Boys Berne 2-0 Kiev / Hafnarfjordur 1-0 Maribor / Ludogorets 3-1 Beer Sheva / Legia 1-0 Astana / Rijeka 0-0 Red Bull Salzbourg.Par Benjamin Britault (iDalgo)