FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec le journal L'Equipe et la venue imminente de Neymar au PSG. La star brésilienne a passé hier sa visite médicale au Portugal et doit poser ses valises ce jeudi dans la capitale. Il faudra attendre vendredi pour le voir signer son contrat, à la veille du match contre Amiens qu'il ne jouera pas.On poursuit avec le Corriere dello Sport et la possible arrivée de Diego Costa du côté de l'AC Milan. Puisque l' Atletico Madrid ne peut pas enregistrer le transfert de l'avant-centre espagnol, le canonnier de Chelsea pourrait être prêté chez les Rossoneri jusqu'en janvier 2018.De l'autre côté des Pyrénées, El Mundo Deportivo évoque forcément les adieux de Neymar et la quête du successeur du Brésilien. Un match à deux semble se profiler entre son compatriote Philippe Coutinho Liverpool ) et l'international français Ousmane Dembélé Borussia Dortmund ).Pour terminer cette revue de presse, le Daily Mirror revient sur les déclarations de deux entraîneurs de Premier League au sujet du transfert de Neymar au PSG. Si Jürgen Klopp (Liverpool) dénonce ce deal, José Mourinho Manchester United ) explique que les 222 millions d'euros déboursés par le club de la capitale ne sont pas si excessifs.