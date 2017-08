"Encore une fois c'est un truc fantastique. Surtout après le match aller, où beaucoup de monde a dit 'ça va être difficile' et puis finalement on se qualifie, a indiqué le technicien suisse en conférence de presse. Mais c'est vrai qu'on a du boulot, dans le rythme, la prise de balle, la technique. Il reste beaucoup, beaucoup de travail, car cela aurait pu être autre chose ce soir (hier). Mais nous sommes passés et ça va nous booster un peu. Ça fait du bien quoi !"