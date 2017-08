"Nous allons actionner tous les mécanismes légaux pour responsabiliser Chelsea vis-à-vis de son comportement. Nous allons demander formellement une requête de transfert. Quand il était avec la sélection espagnole, avant de partir au Brésil , il a été viré de Chelsea par un SMS de son entraîneur Antonio Conte sans qu'aucun dirigeant de Chelsea ne lui ait dit ou fait comprendre qu'ils ne comptaient plus sur le meilleur buteur de l'équipe", a expliqué son avocat, Ricardo Cardoso.Et d'ajouter : "Ces comportements discriminatoires rendent impossible le retour de Diego Costa à Chelsea tant qu'Antonio Conte en sera l'entraîneur. Il n'existe aucune condition pour qu'il puisse continuer à être un joueur de Chelsea, chose qui a déjà été communiquée aux dirigeants. À ce jour, il ne veut pas jouer dans un autre club que l'Atletico Madrid, club où il a connu un grand succès sportif, mais où il a surtout été respecté par tous, et ce, même quand il a été transféré à Chelsea."Pour rappel, l'international espagnol a inscrit 20 buts et délivré 7 passes décisives en 35 rencontres de Premier League , la saison passée.